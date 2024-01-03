Президент Латвии назвал приоритетом укрепление границы с РФ и Беларусью

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс заявил, что в 2024 году нужно продолжить работу по укреплению национальной безопасности.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в интервью программе LTV "Утренняя панорама", сообщает Delfi.

По его словам, один из приоритетов на 2024 год – укрепление восточной границы не только с Беларусью, но и с Россией, которую нужно усилить с точки зрения военной инфраструктуры.

"Забор предназначен для предотвращения гибридной угрозы", – указал Ринкевичс.

Президент Латвии отметил, что в этом году необходимо работать над внедрением системы гражданской обороны, где увеличение финансирования системы внутренних дел имеет первоочередную важность.

Он не исключил, что выдвинет какие-либо законодательные инициативы, но не стал раскрывать детали.

"Я могу только сказать, что буду действовать в рамках трех приоритетов, которые я однажды обозначил в своем выступлении в Сейме в день инаугурации при вступлении в должность, – безопасность, образование и конкурентоспособность", – пояснил Ринкевичс.

Ранее латвийские власти заявили, что пока не намерены полностью закрывать границу с Россией и Беларусью из-за всплеска нелегальной иммиграции.

Перед этим сообщалось, что Латвия хочет привлечь армию к строительству инфраструктуры безопасности сухопутной границы с Россией, чтобы ускорить его темпы.

Напомним, правительство Латвии 12 октября решило остановить работу пограничных переходов Виентули и Педедзе. Поводом стало решение Москвы с 16 октября пускать граждан Украины в РФ только через два пункта пересечения границы – аэропорт "Шереметьево" и Лудонку, то есть через Виентули. МВД Латвии признало, что это может привести к хаосу и гуманитарной катастрофе на границе, и предложило правительству закрыть Виентули.

А в конце сентября президент Латвии заявил о готовности закрыть границы с Россией и Беларусью в случае гибридных атак.