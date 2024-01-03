ВМС: Україна не просила Туреччину впустити у Чорне море тральщики, передані Британією

У Військово-морських силах кажуть, що Україна не подавала Туреччині запит на пропуск у Чорне море двох мінних тральщиків, переданих Британією.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", про це сказав речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

Відповідаючи на запитання, чи планували в Україні використовувати ці мінні тральщики до завершення активних бойових дій, Плетенчук сказав: "ВМС запиту на прохід цих кораблів не залишали Турецькій Республіці, по-перше. По-друге, включно з дією Конвенції Монтре, іншого варіанта очікувати в принципі не слід було".

"Відповідно, можу лише підтвердити, що таких намірів у нас не було", – сказав він в ефірі телемарафону у середу.

Дмитро Плетенчук додав, що Туреччина не пропускає у Чорне море і російські судна, яких не було там на момент закриття проток.

"У цьому сенсі абсолютний паритет із боку Туреччини. І жодних приводів для "зради", як у нас люблять говорити, немає", – зазначив він.

Раніше Туреччина спростувала повідомлення про те, що нібито дозволила двом мінним тральщикам, які Велика Британія передає Україні, зайти в Чорне море.

Про те, що Україна отримає два британські мінні тральщики, стало відомо в грудні на тлі оголошення про створення Коаліції морських сил і засобів, яка відповідатиме за посилення військово-морських спроможностей України.

У межах коаліції Британія та Норвегія оголосили про передання Україні двох мінних тральників Королівських ВМС класу Sandown.