ВМС: Украина не просила Турцию впустить в Черное море тральщики, переданные Британией

В Военно-морских силах говорят, что Украина не подавала Турции запрос на пропуск в Черное море двух минных тральщиков, переданных Британией.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом сказал представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Отвечая на вопрос, планировали ли в Украине использовать эти минные тральщики до завершения активных боевых действий, Плетенчук сказал: "ВМС запроса на проход этих кораблей не оставляли Турецкой Республике, во-первых. Во-вторых, включая действие Конвенции Монтре, другого варианта ожидать в принципе не следовало".

"Соответственно, могу лишь подтвердить, что таких намерений у нас не было", – сказал он в эфире телемарафона в среду.

Дмитрий Плетенчук добавил, что Турция не пропускает в Черное море и российские суда, которых не было там на момент закрытия проливов.

"В этом смысле абсолютный паритет со стороны Турции. И никаких поводов для "зрады", как у нас любят говорить, нет", – отметил он.

Ранее Турция опровергла сообщения о том, что якобы позволила двум минным тральщикам, которые Великобритания передает Украине, зайти в Черное море.

О том, что Украина получит два британских минных тральщика, стало известно в декабре на фоне объявления о создании Коалиции морских сил и средств, которая будет отвечать за усиление военно-морских возможностей Украины.

В рамках коалиции Великобритания и Норвегия объявили о передаче Украине двух минных тральщиков Королевских ВМС класса Sandown.