У Празі біля посольства РФ чоловік погрожує підпалити себе

У чеській Празі біля будівлі посольства Росії на вулиці Українських героїв чоловік облився легкозаймистою рідиною і погрожує підпалити себе.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на чеську поліцію.

Як зазначили правоохоронці, чоловік тримає в руці запальничку і відмовляється спілкуватися.

"Направляємо на місце події переговірників", – поінформували у поліції.

Водночас на місці події також перебувають пожежники.

"У нас наготові брандспойт, ми забезпечили поліцейських протипожежною тканиною та вогнегасником", – йдеться у повідомленні пожежної служби.

Раніше у Празі поліція проводила часткову евакуацію на Паризькій вулиці в центрі міста через підозрілий предмет.

Паризька вулиця знаходиться в історичному районі Праги Старе місто.

Вона розташована неподалік від головної будівлі філософського факультету Карлового університету, де 21 грудня сталось масове вбивство. Внаслідок стрілянини, влаштованої 24-річним студентом філософського факультету, загинули 14 людей.