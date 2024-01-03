У Празі біля посольства РФ чоловік погрожує підпалити себе
У чеській Празі біля будівлі посольства Росії на вулиці Українських героїв чоловік облився легкозаймистою рідиною і погрожує підпалити себе.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на чеську поліцію.
Як зазначили правоохоронці, чоловік тримає в руці запальничку і відмовляється спілкуватися.
"Направляємо на місце події переговірників", – поінформували у поліції.
Водночас на місці події також перебувають пожежники.
"У нас наготові брандспойт, ми забезпечили поліцейських протипожежною тканиною та вогнегасником", – йдеться у повідомленні пожежної служби.
Раніше у Празі поліція проводила часткову евакуацію на Паризькій вулиці в центрі міста через підозрілий предмет.
Паризька вулиця знаходиться в історичному районі Праги Старе місто.
Вона розташована неподалік від головної будівлі філософського факультету Карлового університету, де 21 грудня сталось масове вбивство. Внаслідок стрілянини, влаштованої 24-річним студентом філософського факультету, загинули 14 людей.