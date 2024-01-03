У Празі поліція перекривала центральну вулицю через підозрілий предмет

У чеській столиці Празі поліція проводила часткову евакуацію на Паризькій вулиці в центрі міста через підозрілий предмет.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу чеської поліції у Twitter (X).

"Вулиця Паризька наразі частково перекрита. Причиною цього є виявлення покинутого багажу перед одним з магазинів. Ми чекаємо на вибухотехніків з піротехнічною групою. Проводиться евакуація з прилеглих будівель", – зазначили правоохоронці.

Згодом у пресслужбі повідомили, що після обстеження залишеного багажу не було виявлено нічого небезпечного.

Паризька вулиця знаходиться в історичному районі Праги Старе місто.

Вона розташована неподалік від головної будівлі філософського факультету Карлового університету, де 21 грудня сталось масове вбивство. Внаслідок стрілянини, влаштованої 24-річним студентом філософського факультету, загинули 14 людей.

У знайденому пізніше листі нападника виявили його зізнання у вбивстві ще двох людей за тиждень до цього – чоловіка з немовлям, яких застрелили на прогулянці.

Факультет університету Праги, де сталась стрілянина, скасував заняття до кінця січня.