В Праге возле посольства РФ мужчина угрожает поджечь себя
В чешской Праге возле здания посольства России на улице Украинских героев мужчина облился легковоспламеняющейся жидкостью и угрожает поджечь себя.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на чешскую полицию.
Как отметили правоохранители, мужчина держит в руке зажигалку и отказывается общаться.
"Направляем на место происшествия переговорщиков", – сообщили в полиции.
В то же время на месте происшествия также находятся пожарные.
"У нас наготове брандспойт, мы обеспечили полицейских противопожарной тканью и огнетушителем", – говорится в сообщении пожарной службы.
Ранее в Праге полиция проводила частичную эвакуацию на Парижской улице в центре города из-за подозрительного предмета.
Парижская улица находится в историческом районе Праги Старый город.
Она расположена недалеко от главного здания философского факультета Карлова университета, где 21 декабря произошло массовое убийство. В результате стрельбы, устроенной 24-летним студентом философского факультета, погибли 14 человек.