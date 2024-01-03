Чоловік, який погрожував самоспаленням біля посольства РФ у Празі, здався поліції
Після переговорів із поліцією Чехії чоловік, який погрожував спалити себе біля російського посольства, відмовився від своїх намірів.
Про це чеська поліція сповістила у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".
Правоохоронці уточнили, що чоловік, який погрожував самоспаленням, є іноземцем, але не сказали, якої саме країни.
"Після перевірки безпеки його передали під опіку рятувальної служби", – йдеться в повідомленні.
V tuto chvíli zasahujeme u Velvyslanectví Ruské Federace, kde se neznámý muž polil pravděpodobně hořlavou kapalinou, v ruce má zapalovač a odmítá komunikovat. Na místo vysíláme vyjednavače. #policiepp— Policie ČR (@PolicieCZ) January 3, 2024
Як повдіомлялось, у Празі біля будівлі посольства Росії на вулиці Українських героїв чоловік облився легкозаймистою рідиною і погрожував підпалити себе.
Раніше у Празі поліція проводила часткову евакуацію на Паризькій вулиці в центрі міста через підозрілий предмет.