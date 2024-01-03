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Чоловік, який погрожував самоспаленням біля посольства РФ у Празі, здався поліції

Середа, 3 січня 2024, 21:21

Після переговорів із поліцією Чехії чоловік, який погрожував спалити себе біля російського посольства, відмовився від своїх намірів.

Про це чеська поліція сповістила у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Правоохоронці уточнили, що чоловік, який погрожував самоспаленням, є іноземцем, але не сказали, якої саме країни.

"Після перевірки безпеки його передали під опіку рятувальної служби", – йдеться в повідомленні.

Як повдіомлялось, у Празі біля будівлі посольства Росії на вулиці Українських героїв чоловік облився легкозаймистою рідиною і погрожував підпалити себе.

Раніше у Празі поліція проводила часткову евакуацію на Паризькій вулиці в центрі міста через підозрілий предмет.

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Чехія