Чоловік, який погрожував самоспаленням біля посольства РФ у Празі, здався поліції

Після переговорів із поліцією Чехії чоловік, який погрожував спалити себе біля російського посольства, відмовився від своїх намірів.

Про це чеська поліція сповістила у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Правоохоронці уточнили, що чоловік, який погрожував самоспаленням, є іноземцем, але не сказали, якої саме країни.

"Після перевірки безпеки його передали під опіку рятувальної служби", – йдеться в повідомленні.

V tuto chvíli zasahujeme u Velvyslanectví Ruské Federace, kde se neznámý muž polil pravděpodobně hořlavou kapalinou, v ruce má zapalovač a odmítá komunikovat. Na místo vysíláme vyjednavače. #policiepp — Policie ČR (@PolicieCZ) January 3, 2024

Як повдіомлялось, у Празі біля будівлі посольства Росії на вулиці Українських героїв чоловік облився легкозаймистою рідиною і погрожував підпалити себе.

Раніше у Празі поліція проводила часткову евакуацію на Паризькій вулиці в центрі міста через підозрілий предмет.