Мужчина, угрожавший самосожжением возле посольства РФ в Праге, сдался полиции

После переговоров с полицией Чехии мужчина, который угрожал сжечь себя возле российского посольства, отказался от своих намерений.

Об этом чешская полиция сообщила в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Правоохранители уточнили, что мужчина, который угрожал самосожжением, является иностранцем, но не сказали, какой именно страны.

"После проверки безопасности его передали под опеку спасательной службы", – говорится в сообщении.

V tuto chvíli zasahujeme u Velvyslanectví Ruské Federace, kde se neznámý muž polil pravděpodobně hořlavou kapalinou, v ruce má zapalovač a odmítá komunikovat. Na místo vysíláme vyjednavače. #policiepp — Policie ČR (@PolicieCZ) January 3, 2024

Как сообщалось, в Праге возле здания посольства России на улице Украинских героев мужчина облился легковоспламеняющейся жидкостью и угрожал поджечь себя.

Ранее в Праге полиция проводила частичную эвакуацию на Парижской улице в центре города из-за подозрительного предмета.