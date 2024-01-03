Мужчина, угрожавший самосожжением возле посольства РФ в Праге, сдался полиции
После переговоров с полицией Чехии мужчина, который угрожал сжечь себя возле российского посольства, отказался от своих намерений.
Об этом чешская полиция сообщила в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".
Правоохранители уточнили, что мужчина, который угрожал самосожжением, является иностранцем, но не сказали, какой именно страны.
"После проверки безопасности его передали под опеку спасательной службы", – говорится в сообщении.
V tuto chvíli zasahujeme u Velvyslanectví Ruské Federace, kde se neznámý muž polil pravděpodobně hořlavou kapalinou, v ruce má zapalovač a odmítá komunikovat. Na místo vysíláme vyjednavače. #policiepp— Policie ČR (@PolicieCZ) January 3, 2024
Как сообщалось, в Праге возле здания посольства России на улице Украинских героев мужчина облился легковоспламеняющейся жидкостью и угрожал поджечь себя.
Ранее в Праге полиция проводила частичную эвакуацию на Парижской улице в центре города из-за подозрительного предмета.