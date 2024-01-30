Зросла кількість поранених військовослужбовців США внаслідок удару по базі в Йорданії

Крім трьох загиблих ще понад 40 військовослужбовців США отримали поранення внаслідок атаки безпілотника на американську військову базу в Йорданії.

Як пише "Європейська правда", про це під час брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

"Наразі, за нашими оцінками, поранених більше 40. Ми очікуємо, що ця кількість продовжуватиме коливатися, оскільки наші військовослужбовці, як ви знаєте, мають черепно-мозковою травмою, повідомляють про симптоми пізніше. Тож ця кількість може продовжувати зростати", – зазначила вона.

За її словами, США все ще оцінюють, що сталося та як безпілотник одним нальотом зміг вразити базу, водночас Центральне командування Сполучених Штатів продовжує розслідувати цю атаку.

Наразі, вказала Сінгх, все ще незрозуміло, хто саме несе відповідальність за удар. Втім, додала вона, Вашингтон знає, що це бойовики, яких підтримує іранський Корпус вартових ісламської революції.

"Це має ознаки (підтримуваного Іраном терористичного угрупування) "Катаїб Хезболла". Але не роблячи остаточних висновків, наші команди продовжують аналізувати (ситуацію). Ми знаємо, що за цим стоїть Іран, який продовжує озброювати та оснащувати ці групи для здійснення таких нападів, і ми, безумовно, притягнемо його до відповідальності", – резюмувала представниця Пентагону.

Міноборони США також заявило, що троє загиблих солдатів – це сержанти Вільям Джером Ріверс, Кеннеді Лейдон Сандерс та Бронна Алексондрія Моффетт. Усі троє були приписані до інженерно-саперних військ.

Раніше повідомляли, що причиною ураження військової бази США в Йорданії безпілотником, який убив трьох американських військовослужбовців і поранив десятки інших на базі в Йорданії, могло стати те, що його сплутали з американським дроном.

Напередодні стало відомо, що троє американських військовослужбовців загинули і десятки отримали поранення під час атаки безпілотного літального апарату на американські сили, дислоковані на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону.

За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена наразі розглядає можливі варіанти відповіді на цей удар.

Представники Республіканської партії у Конгресі почали закликати до удару по Ірану після того, як троє американських військових загинули внаслідок атаки на їхню базу в Йорданії.

Глава Пентагону Ллойд Остін, коментуючи атаку, підкреслив, що вона не залишиться без відповіді.