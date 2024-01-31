ЗМІ: США посилюють ППО на базі в Йорданії після смертельної атаки безпілотника

США направляють додаткові засоби протиповітряної оборони на базу на північному сході Йорданії, де нещодавно внаслідок атаки безпілотника загинули троє американських військових, десятки були поранені.

Про це телеканалу CBS розповів неназваний американський посадовець, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовника каналу, раніше ця база не була об’єктом атак, тому її ППО не така сильна, як на американських базах в Іраку і Сирії, які перебувають під постійною загрозою нападу з жовтня.

Система ППО, що прямує на американську базу, призначена для перехоплення безпілотників, зазначає телеканал.

Напередодні у Білому домі заявили, що не прагнуть війни з Іраном після удару дрона, запущеного бойовиками, яких, як стверджують, підтримує Тегеран.

За даними ЗМІ, адміністрація президента США Джо Байдена наразі розглядає можливі варіанти відповіді на цей удар.

Представники Республіканської партії у Конгресі почали закликати до удару по Ірану після інциденту.

Глава Пентагону Ллойд Остін, коментуючи атаку, підкреслив, що вона не залишиться без відповіді.