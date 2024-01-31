СМИ: США усиливают ПВО на базе в Иордании после смертельной атаки беспилотника

США направляют дополнительные средства противовоздушной обороны на базу на северо-востоке Иордании, где недавно в результате атаки беспилотника погибли трое американских военных, десятки были ранены.

Об этом телеканалу CBS рассказал неназванный американский чиновник, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседника канала, ранее эта база не была объектом атак, поэтому ее ПВО не такая сильная, как на американских базах в Ираке и Сирии, которые находятся под постоянной угрозой нападения с октября.

Система ПВО, направляющаяся на американскую базу, предназначена для перехвата беспилотников, отмечает телеканал.

Накануне в Белом доме заявили, что не хотят войны с Ираном после того, как трое военных США погибли и более 40 были ранены в результате удара беспилотника по их базе в Иордании.

По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена сейчас рассматривает возможные варианты ответа на этот удар.

Представители Республиканской партии в Конгрессе начали призывать к удару по Ирану после инцидента.

Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя атаку, подчеркнул, что она не останется без ответа.