Президент Литви відповів на критику планів придбати танки Leopard 2

Президент Литви Гітанас Науседа назвав несправедливою критику рішення придбати танки Leopard 2 німецького виробництва.

Його заяву наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Зауваження литовського президента прозвучали на тлі скептицизму деяких військових оглядачів і аналітиків щодо планів Литви придбати танки, а не додаткові засоби протиповітряної оборони або безпілотники.

"Іноді в рішеннях виокремлюють якийсь конкретний аспект і не розуміють або не хочуть розуміти, що все взаємопов'язано. Танки – це лише один з елементів, звичайно, не єдиний", – сказав Науседа.

Він зазначив, що у Литви також є плани придбати деякі елементи ППО.

"Ми говоримо про цілий комплекс заходів, які будуть необхідні для нормального існування і функціонування дивізії", – додав Науседа.

Литва планує створити легку піхотну дивізію до 2030 року у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Нещодавно Державна рада з оборони Литви погодилася придбати німецькі танки Leopard 2 для запланованої нової армійської дивізії.

Нагадаємо, минулого літа глава Міноборони Литви Арвідас Анушаускас зазнав критики з боку президента та інших офіційних осіб після того, як він розкрив плани країни щодо придбання німецьких танків Leopard.

Президент Науседа стверджував, що ця інформація була позначена як "для службового користування". Анушаускас заперечив це, кажучи, що Литва й раніше заявляла, що придбає ці танки.

Раніше повідомляли, що Литва планує придбати танки на 2 млрд євро, що стане найбільшою оборонною закупівлею країни.