Президент Литвы ответил на критику планов приобрести танки Leopard 2

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал несправедливой критику решения приобрести танки Leopard 2 немецкого производства.

Его заявление приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Замечания литовского президента прозвучали на фоне скептицизма некоторых военных обозревателей и аналитиков относительно планов Литвы приобрести танки, а не дополнительные средства противовоздушной обороны или беспилотники.

"Иногда в решениях выделяют какой-то конкретный аспект и не понимают или не хотят понимать, что все взаимосвязано. Танки – это лишь один из элементов, конечно, не единственный", – сказал Науседа.

Он отметил, что у Литвы также есть планы приобрести некоторые элементы ПВО.

"Мы говорим о целом комплексе мероприятий, которые будут необходимы для нормального существования и функционирования дивизии", – добавил Науседа.

Литва планирует создать легкую пехотную дивизию до 2030 года в ответ на растущую угрозу со стороны России после ее полномасштабного вторжения в Украину.

Недавно Государственный совет по обороне Литвы согласился приобрести немецкие танки Leopard 2 для запланированной новой армейской дивизии.

Напомним, прошлым летом главу Минобороны Литвы Арвидаса Анушаускаса подвергли критике со стороны президента и других официальных лиц после того, как он раскрыл планы страны по приобретению немецких танков Leopard.

Президент Науседа утверждал, что эта информация была обозначена как "для служебного пользования". Анушаускас опроверг это, говоря, что Литва и раньше заявляла, что приобретет эти танки.

Ранее сообщалось, что Литва планирует приобрести танки на 2 млрд евро, что станет крупнейшей оборонной закупкой страны.