Шольц вспомнил о нацистской эпохе и призвал немцев отвергнуть ультраправых

Канцлер Германии Олаф Шольц напомнил немцам об их нацистском прошлом, когда призвал граждан отвергнуть ультраправую "Альтернативу для Германии" ("АдГ"), занимающую второе место в большинстве национальных опросов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Выступая в нижней палате парламента Бундестаге после специального заседания, посвященного Холокосту, Шольц заявил, что демократы должны держаться вместе и остановить крен вправо.

"Слово "ремиграция" напоминает о самых темных временах в истории Германии", – сказал Шольц.

"Те, кто молчит, являются соучастниками", – сказал он, добавив, что хочет, чтобы избиратели увидели "АдГ" такой, какая она есть.

Шольц также заявил, что Dexit, идея выхода Германии из Европейского Союза, о которой говорила сопредседатель "АдГ" Алиса Вайдель, приведет к "самому большому разрушению процветания, которое только могло произойти с Германией и Европой".

В своей чрезвычайно воинственной речи, во время которой он размахивал сжатыми кулаками, Шольц выступал за усиление ЕС.

"Если мир станет еще сложнее, например, если вы посмотрите на то, что может произойти на выборах в США, то Европейский Союз должен стать еще сильнее", – сказал он, добавив, что ЕС должен завершить создание банковского союза и союза рынков капитала.

Напомним, рейтинг ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в одном из опросов впервые за полгода упал ниже 20%, что произошло на фоне протестов против крайнего экстремизма в немецких городах.

Они начались после обнародования информации о закрытой встрече с участием представителей "АдГ", где обсуждали идею о массовой депортации из страны лиц иммигрантского происхождения.

На этом фоне "АдГ" несколько потеряла позиции в опросах, но протесты пока не повлияли на количество желающих присоединиться к политсиле.