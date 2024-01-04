Королева Дании последний раз отправилась во дворец на конной колеснице перед тем, как покинет престол
Четверг, 4 января 2024, 13:54
Королева Дании Маргрете II последний раз отправилась во дворец Кристиансборг на старинной конной колеснице как правящий монарх.
Об этом сообщают dpa и DR, пишет "Европейская правда".
Маргрете II отправилась во дворец Кристиансборг в Копенгагене для новогоднего приема с участием около тысячи гостей.
Королева по традиции совершила поездку из своей резиденции во дворец на позолоченной колеснице 1840 года, которая считается самой красивой из тех, что имеет королевская семья, и с большим конным сопровождением.
На пути собрались сотни людей, чтобы поприветствовать ее – значительно больше, чем в предыдущие годы.
В следующем году в этой роли будет сын Маргрете Фредерик, если решит сохранять традицию, существующую с XVII века.
Напомним, в новогоднем обращении Маргрете II объявила, что по состоянию здоровья отрекается от престола.
С 14 января 2024 года королем станет кронпринц Фредерик. В то же время Маргрете II сохранит титул королевы.