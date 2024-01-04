Королева Дании последний раз отправилась во дворец на конной колеснице перед тем, как покинет престол

Королева Дании Маргрете II последний раз отправилась во дворец Кристиансборг на старинной конной колеснице как правящий монарх.

Об этом сообщают dpa и DR, пишет "Европейская правда".

Маргрете II отправилась во дворец Кристиансборг в Копенгагене для новогоднего приема с участием около тысячи гостей.

Emil Helms, Ritzau

Королева по традиции совершила поездку из своей резиденции во дворец на позолоченной колеснице 1840 года, которая считается самой красивой из тех, что имеет королевская семья, и с большим конным сопровождением.

Emil Helms, Ritzau

На пути собрались сотни людей, чтобы поприветствовать ее – значительно больше, чем в предыдущие годы.

Emil Helms, Ritzau

В следующем году в этой роли будет сын Маргрете Фредерик, если решит сохранять традицию, существующую с XVII века.

Напомним, в новогоднем обращении Маргрете II объявила, что по состоянию здоровья отрекается от престола.

С 14 января 2024 года королем станет кронпринц Фредерик. В то же время Маргрете II сохранит титул королевы.