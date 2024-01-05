Угорщина вперше очолила військову місію ЄС у Боснії

Угорське командування цьогоріч стало на чолі військової операції Європейського Союзу в Боснії і Герцеговині Althea.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив "Балканський оглядач".

Генерал Ласло Стіч, який обійняв посаду командувача операції ЄС в Боснії і Герцеговині, заявив у інтерв’ю угорським медіа, що сили оборони Угорщини "не лише беруть участь у такій масштабній операції, а й координують її та очолюють".

"У 2021 році вже був угорський командувач місії (НАТО) KFOR в Косово, а тепер вперше угорський генерал протягом року очолюватиме місію ЄС у Боснії і Герцеговині", – зазначив він.

Угорські війська також забезпечуватимуть первинну медичну допомогу для міжнародної місії, засоби повітряного пошуку, порятунку та евакуації, вертолітний підрозділ, групу знешкодження бомб із кінологічним патрулем, а також матеріально-технічну підтримку та постачання.

"Буде можливість розгорнути нові військові транспортні засоби, такі як нові гвинтокрили, які проілюструють прогрес, досягнутий у модернізації Збройних сил Угорщини з 2018 року", – сказав Стіч.

Командувач операції Althea підкреслив, що сили ЄС готові втрутитись, "лише якщо боснійська поліція не зможе забезпечити мир".

На думку генерала, "ситуація може загостритися в будь-який момент, як це сталося в Косові у травні минулого року".

"Ось чому міжнародні військові сили важливі, і вони мають бути неупередженими та заслуговувати на довіру, із чинником стримування, якщо необхідно", – підкреслив Стіч.

За словами генерала, призначення угорського командування операції у Боснії було підтримано ЄС на політичному та військовому рівнях і схвалено ООН минулого року. "Це важливо ще й тому, що мир на Балканах — це і наш мир", — наголосив він.

Як відомо, лідер боснійських сербів Мілорад Додік часто робить заяви про можливість проголошення незалежності Республіки Сербської утворення від Боснії і Герцеговини.

У жовтні Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти членів сім’ї Додіка та пов’язаних із ним компаній через політичну корупцію.

Сам Додік перебуває під санкціями США ще з початку 2022 року через підрив конституційного ладу країни.

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