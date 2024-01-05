Венгрия впервые возглавила военную миссию ЕС в Боснии и Герцеговине

Венгерское командование в этом году стало во главе военной операции Европейского Союза в Боснии и Герцеговине Althea.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил "Балканский обозреватель".

Генерал Ласло Стич, который занял должность командующего операцией ЕС в Боснии и Герцеговине, заявил в интервью венгерским СМИ, что силы обороны Венгрии "не только участвуют в такой масштабной операции, но и координируют ее и возглавляют".

"В 2021 году уже был венгерский командующий миссии (НАТО) KFOR в Косово, а теперь впервые венгерский генерал в течение года будет возглавлять миссию ЕС в Боснии и Герцеговине", – отметил он.

Венгерские войска также будут обеспечивать первичную медицинскую помощь для международной миссии, средства воздушного поиска, спасения и эвакуации, вертолетное подразделение, группу обезвреживания бомб с кинологическим патрулем, а также материально-техническую поддержку и снабжение.

"Будет возможность развернуть новые военные транспортные средства, такие как новые вертолеты, которые проиллюстрируют прогресс, достигнутый в модернизации Вооруженных сил Венгрии с 2018 года", – сказал Стич.

Командующий операции Althea подчеркнул, что силы ЕС готовы вмешаться, "только если боснийская полиция не сможет обеспечить мир".

По мнению генерала, "ситуация может обостриться в любой момент, как это произошло в Косово в мае прошлого года".

"Вот почему международные военные силы важны, и они должны быть беспристрастными и заслуживать доверия, с фактором сдерживания, если необходимо", – подчеркнул Стич.

По словам генерала, назначение венгерского командования операции в Боснии было поддержано ЕС на политическом и военном уровнях и одобрено ООН в прошлом году. "Это важно еще и потому, что мир на Балканах – это и наш мир", – подчеркнул он.

Как известно, лидер боснийских сербов Милорад Додик часто делает заявления о возможности провозглашения независимости Республики Сербской образования от Боснии и Герцеговины.

В октябре Министерство финансов США объявило о введении санкций против членов семьи Додика и связанных с ним компаний из-за политической коррупции.

Сам Додик находится под санкциями США еще с начала 2022 года из-за подрыва конституционного строя страны.

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