Венгрия впервые возглавила военную миссию ЕС в Боснии и Герцеговине
Венгерское командование в этом году стало во главе военной операции Европейского Союза в Боснии и Герцеговине Althea.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил "Балканский обозреватель".
Генерал Ласло Стич, который занял должность командующего операцией ЕС в Боснии и Герцеговине, заявил в интервью венгерским СМИ, что силы обороны Венгрии "не только участвуют в такой масштабной операции, но и координируют ее и возглавляют".
"В 2021 году уже был венгерский командующий миссии (НАТО) KFOR в Косово, а теперь впервые венгерский генерал в течение года будет возглавлять миссию ЕС в Боснии и Герцеговине", – отметил он.
Венгерские войска также будут обеспечивать первичную медицинскую помощь для международной миссии, средства воздушного поиска, спасения и эвакуации, вертолетное подразделение, группу обезвреживания бомб с кинологическим патрулем, а также материально-техническую поддержку и снабжение.
"Будет возможность развернуть новые военные транспортные средства, такие как новые вертолеты, которые проиллюстрируют прогресс, достигнутый в модернизации Вооруженных сил Венгрии с 2018 года", – сказал Стич.
Командующий операции Althea подчеркнул, что силы ЕС готовы вмешаться, "только если боснийская полиция не сможет обеспечить мир".
По мнению генерала, "ситуация может обостриться в любой момент, как это произошло в Косово в мае прошлого года".
"Вот почему международные военные силы важны, и они должны быть беспристрастными и заслуживать доверия, с фактором сдерживания, если необходимо", – подчеркнул Стич.
По словам генерала, назначение венгерского командования операции в Боснии было поддержано ЕС на политическом и военном уровнях и одобрено ООН в прошлом году. "Это важно еще и потому, что мир на Балканах – это и наш мир", – подчеркнул он.
Как известно, лидер боснийских сербов Милорад Додик часто делает заявления о возможности провозглашения независимости Республики Сербской образования от Боснии и Герцеговины.
В октябре Министерство финансов США объявило о введении санкций против членов семьи Додика и связанных с ним компаний из-за политической коррупции.
Сам Додик находится под санкциями США еще с начала 2022 года из-за подрыва конституционного строя страны.
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