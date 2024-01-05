Пояснюємо, чому Польщу можна звинуватити у веденні торгової війни проти України

Майже рік тому відносини України з Польщею, які тоді щойно налагодилися, полетіли у прірву.

"Зернова блокада", запроваджена у квітні-2023 абсолютно неочікувано для Києва, спричинила ефект доміно в інших державах Східної Європи. Далі була серія дипломатичних криз зі взаємними звинуваченнями, викликами послів тощо.

А два місяці тому, 6 листопада, сталося те, що зробило історію абсолютно чорно-білою. Група польських водіїв за мовчазної згоди польської влади заблокувала вантажний рух через кордон з Україною.

У міжнародних відносинах такі дії мають чітку назву – торгова війна, йдеться в редакційній статті "Європейської правди" Польща веде "війну" проти європейського майбутнього України. Варшава має це усвідомити.Цей текст підписаний усією редакцією і має підтримку всіх її журналістів.

Попередній уряд Польщі Матеуша Моравецького (партія "Право і справедливість" (ПіС) не хотів вирішувати жодних проблем.

Українська влада розуміла потребу перечекати, рахуючи дні до відставки і чекаючи на призначення уряду Дональда Туска. Нагадаємо, що, за результатами парламентських виборів, які пройшли восени минулого року, в Польщі змінилася влада. З 13 грудня почав працювати уряд Дональда Туска.

Отже, з дня його призначення минуло майже чотири тижні.

Наразі можна стверджувати: навіть обережні очікування щодо його політики не справдилися.

Повномасштабна торгова війна проти України не лише триває. Ситуація навіть погіршилася.

Так, новий міністр сільського господарства Чеслав Секерський днями заявив, що ембарго на імпорт українських продуктів діятиме безстроково.

Ситуація на кордоні також катастрофічна.

Серед іншого, блокада створює прямі додаткові проблеми для ЗСУ – попри обіцянки блокувальників не перешкоджати військовим та гуманітарним вантажам, реальність є іншою. Блокада вже ускладнила завезення волонтерами БПЛА та іншої допомоги для фронту. Мітингарі заблокували навіть ввезення патрульного катера, який прямував до військових за програмою допомоги США. Є проблеми і з постачанням палива.

Не варто забувати й про смерті українських водіїв на заблокованому кордоні.

Складно повірити, що в цьому питанні набагато менш дружня до нас Угорщина виявилася більш притомною – там мітинги перевізників на кордоні проходять без блокування автошляхів.

А от у Словаччині, де кремлівський вплив є найсильнішим, місцеві перевізники вже кілька разів перекривали кордон з Україною. Мовляв, "якщо дружня до України Польща може це робити, то в чому проблема"?

Усі ці проблеми дедалі посилюються через відмову Дональда Туска взяти на себе політичну відповідальність і покласти край торговій війні з Україною, яка, хоч і почалася за попереднього уряду, але тепер є його відповідальністю.

Та ще важливішим є інший наслідок польської торгової війни проти України, який у Варшаві, схоже, досі не усвідомили.

Польща тиждень за тижнем вбиває європейське майбутнє України.

Продовження блокади навіть після зміни польського уряду багато українців сприйняли як сигнал, що Польща, усупереч офіційній риториці, не допустить членства України в ЄС.

І якщо принаймні питання блокади кордону не буде вирішено якнайшвидше, негайно – наслідки можуть стати катастрофічними. І для міждержавних відносин, і для довіри між суспільствами, і для збереження курсу України на європейську інтеграцію.

П’ять років тому Дональд Туск, виступаючи у Верховній раді, викликав овації у залі на словах "немає Європи без України".

Настав час засвідчити, що всі ці слова були щирими. Для цього Варшаві не вистачає лише політичної волі.

Докладніше – у матеріалі Польща веде "війну" проти європейського майбутнього України. Варшава має це усвідомити.