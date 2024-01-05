Объясняем, почему Польшу можно обвинить в ведении торговой войны против Украины

Почти год назад отношения Украины с Польшей, которые тогда только наладились, полетели в пропасть.

"Зерновая блокада", введенная в апреле-2023 абсолютно неожиданно для Киева, вызвала эффект домино в других государствах Восточной Европы. Далее была серия дипломатических кризисов со взаимными обвинениями, вызовами послов и тому подобное.

А два месяца назад, 6 ноября, произошло то, что сделало историю абсолютно черно-белой. Группа польских водителей при молчаливом согласии польских властей заблокировала грузовое движение через границу с Украиной.

В международных отношениях такие действия имеют четкое название – торговая война, идет речь в редакционной статье "Европейской правды" Польша ведет "войну" против европейского будущего Украины. Варшава должна это осознать. Этот текст подписан всей редакцией и имеет поддержку всех ее журналистов.

Предыдущее правительство Польши Матеуша Моравецкого (партия "Право и справедливость" (ПиС) не хотело решать никаких проблем.

Украинская власть понимала потребность переждать, считая дни до отставки и ожидая назначения правительства Дональда Туска. Напомним, что, по результатам парламентских выборов, которые прошли осенью прошлого года, в Польше сменилась власть. С 13 декабря начало работать правительство Дональда Туска.

В общем, со дня его назначения прошло почти четыре недели.

Сейчас можно утверждать: даже осторожные ожидания относительно его политики не оправдались.

Полномасштабная торговая война против Украины не только продолжается. Ситуация даже ухудшилась.

Так, новый министр сельского хозяйства Чеслав Секерский на днях заявил, что эмбарго на импорт украинских продуктов будет действовать бессрочно.

Ситуация на границе также катастрофическая.

Среди прочего, блокада создает прямые дополнительные проблемы для ВСУ – несмотря на обещания блокировщиков не препятствовать военным и гуманитарным грузам, реальность иная. Блокада уже усложнила завоз волонтерами БПЛА и другой помощи для фронта. Митингующие заблокировали даже ввоз патрульного катера, который направлялся к военным по программе помощи США. Есть проблемы и с поставками топлива.

Не стоит забывать и о смерти украинских водителей на заблокированной границе.

Сложно поверить, что в этом вопросе гораздо менее дружественная к нам Венгрия оказалась более вменяемой – там митинги перевозчиков на границе проходят без блокирования автодорог.

А вот в Словакии, где кремлевское влияние является самым сильным, местные перевозчики уже несколько раз перекрывали границу с Украиной. Мол, "если дружественная к Украине Польша может это делать, то в чем проблема"?

Все эти проблемы усиливаются из-за отказа Дональда Туска взять на себя политическую ответственность и положить конец торговой войне с Украиной, которая, хотя и началась при предыдущем правительстве, но теперь является его ответственностью.

Но еще важнее другое последствие польской торговой войны против Украины, которое в Варшаве, похоже, до сих пор не осознали.

Польша неделю за неделей убивает европейское будущее Украины.

Продолжение блокады даже после смены польского правительства многие украинцы восприняли как сигнал, что Польша, вопреки официальной риторике, не допустит членства Украины в ЕС.

И если хотя бы вопрос блокады границы не будет решен как можно быстрее, немедленно – последствия могут стать катастрофическими. И для межгосударственных отношений, и для доверия между обществами, и для сохранения курса Украины на европейскую интеграцию.

Пять лет назад Дональд Туск, выступая в Верховной раде, вызвал овации в зале на словах "нет Европы без Украины".

Пришло время засвидетельствовать, что все эти слова были искренними. Для этого Варшаве не хватает только политической воли.

Подробнее – в материале Польша ведет "войну" против европейского будущего Украины. Варшава должна это осознать.