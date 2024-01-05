Голова МВС Болгарії вимагає відставок у поліції після смерті затриманого чоловіка

Міністр внутрішніх справ Болгарії Калін Стоянов у п'ятницю, 5 січня, закликав до відставок в обласному управлінні поліції міста Стара Загора після того, як там 30 грудня під час арешту помер чоловік.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації проєкту BIRN.

Згідно з офіційними повідомленнями болгарської поліції, затриманий – 58-річний колишній професійний борець Пламен Пенєв – погрожував дітям ножем. Після прибуття поліції він тікав від неї на автомобілі, а помер невдовзі після того, як його змусили вийти з машини.

Голова обласного управління поліції Старої Загори Лазар Христов стверджував, що під час затримання у Пенєва почались конвульсії, й незабаром він помер, а сили правоохоронці не застосовували.

Сім’я Пенєва, однак, стверджує, що до смерті чоловіка причетні саме правоохоронці, які його, ймовірно, жорстоко побили. Донька загиблого Борислава говорила місцевим ЗМІ, що її батько страждав на параноїдальну шизофренію, а поліція спершу казала їй, що він загинув у ДТП.

Слова Борислави частково підтверджують відео затримання Пенєва, на якому на чоловіка накидуються п’ятеро правоохоронців. Місцеві ЗМІ з посиланням на джерела стверджують, що причиною смерті Пенєва могло бути удушення.

На цьому тлі голова болгарського МВС Калін Стоянов зажадав відставок керівництва поліції Старої Загори, заявивши, що "ми не потерпимо жодних випадків непрофесійної поведінки і будемо безкомпромісними, коли буде відсутність контролю керівництва".

Стара Загора пов'язана з ще одним резонансним випадком, який сколихнув країну в липні 2023 року. Тоді жорстокий напад на 18-річну жінку викликав протести проти домашнього та гендерного насильства.

Нещодавно жорстокість поліції в Болгарії була пов’язана з жорстким стримуванням протестів, як-от демонстрацій, ініційованих футбольними фанатами в листопаді, і хвилі протестів у 2020-2021 роках.