Глава МВД Болгарии требует отставок в полиции после смерти задержанного мужчины

Министр внутренних дел Болгарии Калин Стоянов в пятницу, 5 января, призвал к отставкам в областном управлении полиции города Старая Загора после того, как там 30 декабря во время ареста скончался мужчина.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации проекта BIRN.

Согласно официальным сообщениям болгарской полиции, задержанный – 58-летний бывший профессиональный борец Пламен Пенев – угрожал детям ножом. После прибытия полиции он убегал от нее на автомобиле, а умер вскоре после того, как его вынудили выйти из машины.

Глава областного управления полиции Старой Загоры Лазарь Христов утверждал, что во время задержания у Пенева начались конвульсии, и вскоре он умер, а силы правоохранители не применяли.

Семья Пенева, однако, утверждает, что к смерти мужчины причастны именно правоохранители, которые его, вероятно, жестоко избили. Дочь погибшего Борислава говорила местным СМИ, что ее отец страдал параноидальной шизофренией, а полиция сначала говорила ей, что он погиб в ДТП.

Слова Бориславы частично подтверждают видео задержания Пенева, на котором на мужчину набрасываются пять правоохранителей. Местные СМИ со ссылкой на источники утверждают, что причиной смерти Пенева могло быть удушение.

На этом фоне глава болгарского МВД Калин Стоянов потребовал отставок руководства полиции Старой Загоры, заявив, что "мы не потерпим никаких случаев непрофессионального поведения и будем бескомпромиссными, когда будет отсутствие контроля руководства".

Старая Загора связана с еще одним резонансным случаем, всколыхнувшим страну в июле 2023 года. Тогда жестокое нападение на 18-летнюю женщину вызвало протесты против домашнего и гендерного насилия.

Недавно жестокость полиции в Болгарии была связана с жестким сдерживанием протестов, таких как демонстрации, инициированные футбольными фанатами в ноябре, и волны протестов в 2020-2021 годах.