Немецкие фермеры планируют блокаду транспортного движения по всей стране

В знак протеста против запланированного правительством сокращения субсидий на сельскохозяйственные субсидии немецкие фермеры с 8 января собираются начать неделю протестов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bild.

Фермеры намерены не только митинговать, но и проводить тракторные пробеги почти по всем федеральным землям и даже блокировать автобаны.

Вряд ли в понедельник найдется кто-то, кто не почувствует на себе последствия фермерского бунта на следующей неделе, предупреждает издание.

В одной только федеральной земле Бранденбург протестующие планируют около 100 акций. В Берлине объявлено о проведении демонстрации у Бранденбургских ворот в центре немецкой столицы.

В четверг правительство объявило о частичных изменениях своей позиции. Оно заявило, что вместо отмены налоговых льгот на дизельное топливо для фермеров будет делать это постепенно в течение нескольких лет, чтобы "дать пострадавшим компаниям больше времени на адаптацию".

В прошлом месяце правительство Шольца, которое теряет поддержку избирателей, разозлило фермеров, объявив о планах сокращения сельскохозяйственных субсидий в рамках пакета мер, направленных на заполнение 17-миллиардной дыры в бюджете на 2024 год.

В ответ фермеры организовали масштабную акцию протеста в Берлине, во время которой колонна из более 1500 тракторов заблокировала главную дорогу, ведущую к Бранденбургским воротам.

Правительство также заявило, что откажется от запланированного повышения налогов на сельскохозяйственные транспортные средства.

В середине декабря коалиция Германии согласовала бюджет страны на 2024 год после месяца напряженных переговоров на фоне кризиса, связанного с возникновением "дыры" в бюджете на 60 миллиардов евро. В нем в частности предусматривается прямая двусторонняя помощь Украине в размере восьми миллиардов евро.