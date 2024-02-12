У столиці Греції пройшов протест противників одностатевих шлюбів

У центрі грецьких Афін напередодні на акцію протесту зібралось понад 1500 противників законопроєкту, який легалізує одностатеві шлюби в країні.

Про це повідомляє AP, інформує "Європейська правда".

Організаторами протесту виступили релігійні групи, які охарактеризували законопроєкт як загрозу традиційній сім'ї. Багато протестувальників скандували: "Руки геть від наших дітей".

AP

AP

"На жаль, порядок денний "пробудження" дійшов і до Греції, і цей порядок денний включає шлюби гомосексуалістів", – заявив в інтерв'ю Associated Press лідер ультраправої і дуже релігійної партії "Нікі" Дімітріс Націос.

Він назвав Грецію "християнською православною країною", традиція якої "не дозволяє" одностатеві шлюби.

"Ми знаємо і поважаємо один тип шлюбу: православне християнське вінчання. Наша Конституція також не передбачає цього, тому цей законопроєкт є неконституційним і суперечить нашій вірі в Христа", – сказав Націос.

Законопроєкт про легалізацію одностатевих шлюбів має бути винесений на голосування в парламенті Греції через кілька днів.

Якщо його схвалять, Греція стане першою країною з легалізованими одностатевими шлюбами, де православне населення становить більшість.

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс раніше підтвердив наміри влади легалізувати одностатеві шлюби, а також дозволити одностатевим парам усиновлювати дітей. Опитування громадської думки раніше показало, що майже 55% греків підтримують цю ініціативу.

Як і більшість країн Європейського Союзу, Греція визнає цивільні партнерства – відповідне рішення ухвалили ще у 2015 році, коли при владі була ліва партія СІРІЗА.

За Міцотакіса уряд Греції скасував заборону на донорство крові для гомосексуальних чоловіків і припинив практику так званих "операцій з нормалізації статі" в інтерсекс-дітей.