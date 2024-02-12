В столице Греции прошел протест противников однополых браков

В центре греческих Афин накануне на акцию протеста собралось более 1500 противников законопроекта, который легализует однополые браки в стране.

Об этом сообщает AP, информирует "Европейская правда".

Организаторами протеста выступили религиозные группы, которые охарактеризовали законопроект как угрозу традиционной семье. Многие протестующие скандировали: "Руки прочь от наших детей".

AP

AP

"К сожалению, повестка дня "пробуждения" дошла и до Греции, и эта повестка дня включает браки гомосексуалистов", – заявил в интервью Associated Press лидер ультраправой и очень религиозной партии "Ники" Димитрис Нациос.

Он назвал Грецию "христианской православной страной", традиция которой "не разрешает" однополые браки.

"Мы знаем и уважаем один тип брака: православное христианское венчание. Наша Конституция также не предусматривает этого, поэтому этот законопроект является неконституционным и противоречит нашей вере во Христа", – сказал Нациос.

Законопроект о легализации однополых браков должен быть вынесен на голосование в парламенте Греции через несколько дней.

Если его одобрят, Греция станет первой страной с легализованными однополыми браками, где православное население составляет большинство.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис ранее подтвердил намерения властей легализовать однополые браки, а также разрешить однополым парам усыновлять детей. Опрос общественного мнения ранее показал, что почти 55% греков поддерживают эту инициативу.

Как и большинство стран Европейского Союза, Греция признает гражданские партнерства – соответствующее решение приняли еще в 2015 году, когда у власти была левая партия СИРИЗА.

При Мицотакисе правительство Греции отменило запрет на донорство крови для гомосексуальных мужчин и прекратило практику так называемых "операций по нормализации пола" у интерсекс-детей.