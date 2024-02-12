Британия ввела новые санкции против экстремистских израильских поселенцев на Западном берегу

Правительство Великобритании ввело новые санкции против нескольких экстремистских израильских поселенцев, которые нападали на палестинское гражданское население.

Об этом объявил в понедельник министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, сообщает "Европейская правда".

Санкции предусматривают замораживание активов, а также запрет на въезд и выдачу виз тем, "кто совершил нарушения прав человека против палестинских общин на Западном берегу реки Иордан".

Кэмерон сказал, что санкции накладывают ограничения на тех, кто причастен к наиболее вопиющим нарушениям прав человека.

"Мы должны четко понимать, что здесь происходит. Экстремистские израильские поселенцы угрожают палестинцам, часто под дулом пистолета, и заставляют их покинуть землю, которая по праву принадлежит им. Такое поведение является незаконным и неприемлемым", – заявил Кэмерон.

В необычно резком для британского правительства заявлении, анонсирующем этот шаг, сказано, что бездействие Израиля в этом контексте является незаконным и неприемлемым.

"Бездействие Израиля привело к почти полной безнаказанности экстремистов-поселенцев на Западном берегу реки Иордан", – говорится в заявлении.

О санкциях объявлено на фоне все большего беспокойства правительства Британии относительно наступления Израиля на сектор Газы.

Кэмерон заявил в понедельник, что он глубоко обеспокоен перспективой наземного наступления на юге Газы в городе Рафах.

В конце прошлой недели глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что более миллиона гражданских лиц, скопившихся в городе Рафах на юге сектора Газы, смогут эвакуироваться до того, как Армия обороны Израиля начнет там действовать.

Однако главный дипломат ЕС Жозеп Боррель выразил обеспокоенность планами Израиля наступать на город Рафах, что на юге сектора Газы, из-за возможных последствий для гражданских, как и глава МИД Германии Анналена Бербок, а президент США Джо Байден пообщался в связи с этим с Нетаньяху.