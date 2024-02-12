Боррель предлагает США пересмотреть военную помощь Израилю

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель обратился к Соединенным Штатам с завуалированным призывом пересмотреть свою военную помощь Израилю из-за большого количества жертв среди гражданского населения в секторе Газа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

"Если вы считаете, что убивают слишком много людей, возможно, вам следует предоставлять меньше оружия, чтобы предотвратить гибель такого количества людей", – сказал Боррель журналистам в Брюсселе.

Глава дипломатии ЕС напомнил, что на прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что реакция Израиля на атаку ХАМАС на него 7 октября была "слишком жесткой", а американские чиновники неоднократно заявляли, что в Газе погибает слишком много гражданских.

"Если международное сообщество считает, что это бойня, что убивают слишком много людей, возможно, нам следует подумать над вопросом поставки оружия", – добавил Боррель.

Ранее Боррель выразил обеспокоенность планами Израиля наступать на город Рафах, что на юге сектора Газа, из-за возможных последствий для гражданских.

Накануне президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которого подчеркнул, что военная операция в Рафахе не должна продолжаться без надежного и осуществимого плана обеспечения безопасности гражданских лиц, которые эвакуировались туда из сектора Газа.

В то же время, глава МИД Германии Анналена Бербок предупредила о возможных последствиях наступления на город Рафах.

Ее британский коллега Дэвид Кэмерон также высказался против запланированной армией Израиля операции в Рафахе.