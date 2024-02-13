Чеський міністр: Заяви Трампа про НАТО можуть бути передвиборчим блефом

Чеський міністр у справах ЄС Мартін Дворжак вважає, що заяви експрезидента США Дональда Трампа про відмову від захисту союзників по НАТО можуть бути передвиборчим блефом.

Відповідну заяву чеський міністр зробив в інтерв’ю Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Дворжак переконаний, що жодний американський президент не відмовиться від ролі США як світового лідера.

"Те, що Росія може напасти на будь-яку з країн-членів (НАТО), не є такою вже гарячою темою. Це може бути блефом з боку Трампа", – сказав він.

Міністр закликав почекати і побачити, як Трамп поводитиметься у разі обрання президентом.

"Звичайно, він може поводитися навіть гірше, ніж під час попереднього терміну. З іншого боку, роль США у світі є настільки важливим політичним питанням, що я був би здивований, якби будь-який президент США взагалі відмовився від нього", – додав він.

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова також розглядає заяву Трампа як частину його передвиборчої кампанії.

"Я сприймаю заяву колишнього президента Трампа певною мірою як частину передвиборчої риторики, яка, звичайно, відображає думку значної частини населення США, яка не хоче, щоб США продовжували домінуючим чином субсидувати оборону Європи", – зазначила вона.

Міністерка нагадала, що Трамп і раніше закликав союзників виконувати свої зобов'язання і витрачати достатньо коштів на власну і колективну оборону, тому "це не новина".

Нагадаємо, під час мітингу в Південній Кароліні Трамп згадав, як за часів свого президентства погрожував "заохотити Росію" напасти на одного з членів НАТО, які не виконують фінансові зобов’язання перед Альянсом.

Ці слова викликали різку реакцію Білого дому, генсека НАТО і багатьох європейських столиць.

Президент Європейської ради Шарль Мішель назвав слова Трампа безвідповідальними. Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав заяви Трампа небезпечними і такими, що грають на руку Москві.