Чешский министр: Заявления Трампа о НАТО могут быть предвыборным блефом

Чешский министр по делам ЕС Мартин Дворжак считает, что заявления экс-президента США Дональда Трампа об отказе от защиты союзников по НАТО могут быть предвыборным блефом.

Соответствующее заявление чешский министр сделал в интервью Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Дворжак убежден, что ни один американский президент не откажется от роли США как мирового лидера.

"То, что Россия может напасть на любую из стран-членов (НАТО), не является такой уж горячей темой. Это может быть блефом со стороны Трампа", – сказал он.

Министр призвал подождать и увидеть, как Трамп будет вести себя в случае избрания президентом.

"Конечно, он может вести себя даже хуже, чем во время предыдущего срока. С другой стороны, роль США в мире является настолько важным политическим вопросом, что я был бы удивлен, если бы любой президент США вообще отказался от него", – добавил он.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова также рассматривает заявление Трампа как часть его предвыборной кампании.

"Я воспринимаю заявление бывшего президента Трампа в определенной степени как часть предвыборной риторики, которая, конечно, отражает мнение значительной части населения США, которая не хочет, чтобы США продолжали доминирующим образом субсидировать оборону Европы", – отметила она.

Министр напомнила, что Трамп и ранее призывал союзников выполнять свои обязательства и тратить достаточно средств на собственную и коллективную оборону, поэтому "это не новость".

Напомним, во время митинга в Южной Каролине Трамп вспомнил, как он, будучи президентом, угрожал "поощрить Россию" напасть на одного из членов НАТО, которые не выполняют финансовые обязательства перед Альянсом.

Эти слова вызвали резкую реакцию Белого дома, генсека НАТО и многих европейских столиц.

Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал слова Трампа безответственными. А канцлер Германии Олаф Шольц назвал заявления Трампа опасными и играющими на руку Москве.