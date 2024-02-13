В Румынии проводят 20 обысков по коррупционным подозрениям, в том числе в таможенной службе

В Румынии проходят 20 обысков по подозрениям по делу о таможенных нарушениях и взяточничестве, следователи пришли в том числе в управление таможенной службы Бухареста.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

По данным журналистов, следователи работают по 20 адресам, в Бухаресте и нескольких других городах, в том числе – в управлении таможенной службы румынской столицы.

Следствие подозревает сговор нескольких компаний с отдельными сотрудниками таможни в том, что первые ввозили в страну поддельные одежду и обувь известных брендов, а таможенники делали вид, что не замечают проблемы.

По словам собеседника СМИ в правоохранительных органах, за проезд каждой партии такого груза сообщники в таможне брали вознаграждение в размере от 700 до 10 000 евро. Такое сотрудничество продолжалось с 2021 года.

Обвинения по делу грозят нескольким сотрудникам таможни и представителям задействованных компаний.

Напомним, в Болгарии недавно прошли обыски в одном из ведомств МВД из-за подозрений в шпионаже сотрудника в пользу России.

В Бельгии следователи допросили бельгийского евродепутата – фигурантку дела о деньгах из Катара в обмен на лоббизм.