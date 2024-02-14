Германия усиливает давление на Израиль из-за запланированной операции в Рафахе

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетит Израиль, чтобы убедить премьер-министра Биньямина Нетаньяху не проводить операцию в городе Рафах, поскольку это может привести к гуманитарной катастрофе.

Об этом сообщает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

США и ряд европейских государств выступили с резкой критикой планов Израиля начать наступление на Рафах. Израильское правительство, похоже, не намерено отказываться от своих планов.

Накануне визита в Израиль Бербок заявила, что наступление Израиля на Рафах значительно ухудшит гуманитарную ситуацию, поскольку многие палестинцы бежали туда из Газы только с самыми необходимыми вещами.

Израиль еще не сообщил, когда он планирует войти в Рафах, хотя он уже нанес несколько авиаударов по городу. Также неизвестно, когда будет открыт безопасный коридор для выхода людей из города.

В среду, кроме Нетаньяху, Бербок встретится со своим коллегой Исраэлем Кацем. В четверг она поговорит с президентом Израиля Исааком Герцогом и лидером оппозиции и бывшим премьер-министром Яиром Лапидом.

"Люди в Рафахе не могут просто раствориться в воздухе. Им нужны безопасные места и безопасные коридоры, чтобы не попасть под перекрестный огонь еще больше. Им нужно больше гуманитарной помощи. И им нужно прекращение огня", – сказала немецкий министр.

В то же время она также повторила, что ХАМАС должен сложить оружие и прекратить боевые действия против Израиля.

В воскресенье президент США Джо Байден сказал израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху в телефонном разговоре, что, по его мнению, "военная операция в Рафахе не должна продолжаться без надежного и осуществимого плана" защиты и поддержки палестинцев, которые там нашли убежище.

В конце прошлой недели Нетаньяху заявил, что более миллиона гражданских лиц, которые скопились в городе Рафах на юге сектора Газа, смогут эвакуироваться до того, как Армия обороны Израиля начнет там действовать.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель выразил обеспокоенность планами Израиля наступать на город Рафах, что на юге сектора Газа, из-за возможных последствий для гражданских.

Глава МИД Германии Анналена Бербок предупредила о возможных последствиях наступления на город Рафах. Ее британский коллега Дэвид Кэмерон также высказался против запланированной армией Израиля операции в Рафахе