Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що вважає нагородою оголошення у розшук Росією низки литовських політиків.

Заяву міністра наводить BNS, повідомляє "Європейська правда".

"Політична оцінка – це, звичайно, своєрідна нагорода для людей, які підтримують Україну і підтримують боротьбу добра зі злом", – сказав Ландсбергіс.

Водночас він додав, що тепер особам, яких РФ оголосила в розшук, необхідно буде оцінити свої поїздки до третіх країн, які можуть прийняти рішення про виконання російського ордера на арешт.

"Людина, навіть з імунітетом, як прем'єр-міністр Естонії, може мати проблеми з правоохоронними органами третьої країни, які вирішують виконати російський ордер на арешт без її відома. Наскільки я розумію, жодна людина зі списку не була про це поінформована", – сказав Ландсбергіс.

Серед литовських політиків, яких РФ оголосив в розшук - міністр культури Сімонас Кайріс, мер Клайпеди Арвідас Вайткус та інші.

Раніше литовське Міністерство закордонних справ викликало представника посольства Росії в країні через оголошення у розшук десятків громадян Литви.

У "розшуку" МВС Росії опинилися прем’єрка Естонії Кая Каллас і державний секретар, а також депутати Сейму Латвії.

Коментуючи оголошення себе у розшук, Каллас заявила, що не буде мовчати і продовжить рішучу підтримку України.

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що Рига вважає такі дії Росії незаконними і політично вмотивованими і не піддасться на залякування.