Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что считает наградой объявление в розыск Россией ряда литовских политиков.

Заявление министра приводит BNS, сообщает "Европейская правда".

"Политическая оценка – это, конечно, своеобразная награда для людей, которые поддерживают Украину и поддерживают борьбу добра со злом", – сказал Ландсбергис.

В то же время он добавил, что теперь лицам, объявленным РФ в розыск, необходимо будет оценить свои поездки в третьи страны, которые могут принять решение об исполнении российского ордера на арест.

"Человек, даже с иммунитетом, как премьер-министр Эстонии, может иметь проблемы с правоохранительными органами третьей страны, которые решат выполнить российский ордер на арест без его ведома. Насколько я понимаю, ни один человек из списка не был об этом проинформирован", – сказал Ландсбергис.

Среди литовских политиков, которых РФ объявила в розыск – министр культуры Симонас Кайрис, мэр Клайпеды Арвидас Вайткус и другие.

Ранее литовское Министерство иностранных дел вызвало представителя посольства России в стране из-за объявления в розыск десятков граждан Литвы.

В "розыске" МВД России оказались премьер Эстонии Кая Каллас и государственный секретарь, а также депутаты Сейма Латвии.

Комментируя объявление себя в розыск, Каллас заявила, что не будет молчать и продолжит решительную поддержку Украины.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что Рига считает такие действия России незаконными и политически мотивированными и не поддастся на запугивания.