Лидерство британских лейбористов уменьшилось до самого низкого уровня с июня 2023 года

Отрыв британских лейбористов от консерваторов упал на 7 процентных пунктов, до самого низкого уровня с июня 2023 года, после того, как оппозиционная партия отказалась от целевого показателя "зеленых" расходов и получила обвинения в антисемитизме.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Как свидетельствует опрос Savanta, который проводили с 9 по 11 февраля, лейбористы получат 41% голосов, что на пять пунктов меньше, чем двумя неделями ранее.

Последний раз исследование Savanta показывало, что лейбористы получали лишь 41% голосов в сентябре 2022 года, а лидерство партии на 12 пунктов было зафиксировано в июне прошлого года.

В то же время опрос, результаты которого основываются на онлайн-интервью с 2224 лицами, показывает, что поддержка консерваторов выросла на два пункта до 29% за тот же период.

Согласно моделированию, предоставленному сайтом Electoral Calculus на основе последнего исследования Savanta, лейбористы все еще могут получить большинство в парламенте в 92 мандата, если их результаты поддержки будут воспроизведены на выборах.

Опрос совпал по времени с первыми сообщениями СМИ о том, что кандидат от лейбористов на должность члена парламента на довыборах в Рочдейле, что на севере Англии, был замечен в поддержке теорий заговора против Израиля.

Это также произошло после того, как партия объявила о развороте политики, заявив, что откажется от плана тратить 28 млрд фунтов (35 млрд долларов) в год на "зеленую" промышленность, если придет к власти.

Согласно недавнему опросу общественного мнения, проведенному YouGov, консервативная партия Сунака потерпит ошеломляющее поражение на выборах, которые должны пройти в этом году.

Риши Сунак, который имеет право назначить выборы, когда захочет, но не позднее января 2025 года, подчеркнул, что его "рабочее предположение" заключается в том, что выборы состоятся во второй половине 2024 года.

В июле рейтинг поддержки Сунака среди всех британцев упал до самого низкого уровня с момента назначения на должность.