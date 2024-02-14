Ирландия и Испания требуют от ЕС проверить соблюдение Израилем прав человека в Газе

Премьеры Испании Педро Санчес и Ирландии Лео Варадкар обратились в среду в Еврокомиссию с просьбой срочно проверить, соблюдает ли Израиль свои обязательства по правам человека в Газе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

"Мы глубоко обеспокоены ухудшением ситуации в Израиле и в Газе... Расширенная израильская военная операция в районе Рафаха представляет серьезную и неизбежную угрозу, которой международное сообщество должно срочно противостоять", – говорится в совместном письме премьеров, опубликованном на сайте испанского правительства.

Они также напомнили об "ужасе", произошедшем 7 октября 2023 года, когда террористическая группировка ХАМАС атаковала Израиль, и призвали к освобождению всех заложников и немедленному прекращению огня для облегчения доступа в Газе к гуманитарным грузам.

Европейская комиссия подтвердила получение письма.

"Мы призываем все стороны, когда речь идет об Израиле, уважать международное право, и отмечаем, что должно быть уважение и ответственность за нарушение международного права", – отметил представитель Еврокомиссии.

Две недели назад ирландский премьер заявил, что ведет переговоры с главами правительств других стран ЕС о пересмотре Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем на основании того, что Израиль якобы нарушает положения соглашения о правах человека.

Соглашение, заключенное 23 года назад, устанавливает рамки для свободной торговли товарами, услугами и капиталом, основанной на "уважении прав человека и демократических принципов".

Сейчас только Испания и Ирландия публично заявили о своей поддержке пересмотра соглашения. По словам Варадкара, несколько стран ЕС также обсуждают возможность совместного признания палестинского государства.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетит Израиль, чтобы убедить премьер-министра Биньямина Нетаньяху не проводить операцию в городе Рафах, поскольку это может привести к гуманитарной катастрофе.

В воскресенье президент США Джо Байден сказал израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху в телефонном разговоре, что, по его мнению, "военная операция в Рафахе не должна продолжаться без надежного и осуществимого плана" защиты и поддержки палестинцев, которые там нашли убежище.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель выразил обеспокоенность планами Израиля наступать на город Рафах, что на юге сектора Газы, из-за возможных последствий для гражданских.