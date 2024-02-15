Министр обороны Германии призвал "не пялиться как кролик на удава" из-за заявлений Трампа

Министр обороны Германии Борис Писториус посоветовал сдержанно воспринимать заявления экс-президента США Дональда Трампа и "не пялиться как кролик на удава".

Как сообщает Tagesschau, об этом он сказал в интервью, комментируя скандальный рассказ Трампа о том, как он угрожал кому-то из союзников "поощрить Россию к агрессии", если они не будут вкладывать больше денег в коллективную безопасность.

"Откровенно говоря, меня это не особо пугает", – сказал Писториус, но добавил, что заявления Трампа, конечно, нужно учитывать.

"Мы должны оставаться при своем мнении и не пялиться как кролик на удава", – отметил министр обороны Германии.

Он также раскритиковал идеи, которые прозвучали в публичной дискуссии, что Европе возможно придется думать о своем "ядерном зонтике", если станет понятно, что на США нельзя рассчитывать.

"Сейчас нет нужды обсуждать такой защитный щит, вместо этого нужно спокойствие", – отметил Писториус.

Он выразил уверенность, что большинство ответственных за решения политиков в США "очень хорошо знают, что им дают трансатлантические партнеры в Европе, что им дает НАТО".

"И многие знают, что будет означать "оборвать трансатлантические связи". Если кто-то это сделает, он загубит собственные геополитические и стратегические интересы", – отметил Борис Писториус.

Председатель комитета Бундестага по вопросам обороны также считает, что ЕС не должен делать ставку на ядерное оружие как гарантию сдерживания, а развивать другие сферы обороны.

Напомним, на этой неделе Дональд Трамп на предвыборном мероприятии рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность.

Его слова встретили резкую реакцию многих европейских столиц и генсека НАТО.

Глава МИД Франции после заявлений Трампа о НАТО заявил, что Европе нужно "второе страхование жизни".