Генпрокурор Эстонии: Есть риск, что какая-нибудь страна согласится выдать премьера Каллас РФ

Эстонский генпрокурор Андрес Пармас считает, что объявление Россией в розыск премьер-министра страны Каи Каллас делает рискованными ее зарубежные поездки.

Заявление генпрокурора приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

По его словам, хотя международное дипломатическое право должно гарантировать премьер-министру защиту, на самом деле ожидать или требовать от третьих стран выполнения этого нельзя.

"Если какая-то страна решит отказаться от своих обязательств и сослаться, например, на заключенный с Россией договор об экстрадиции, то мы сможем только развести руками и апеллировать к закону, но какой в этом смысл?" – сказал Пармас.

Генпрокурор добавил, что в ситуации, когда Каллас больше не будет возглавлять правительство и будет путешествовать как частное лицо, риск только увеличится.

По имеющимся данным, Каллас разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, но по какой конкретно – не сообщается. Также в розыск по уголовной статье объявлен госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Каллас и Петеркоп объявлены в розыск за "уничтожение памятников советским воинам".

Комментируя объявление себя в розыск, Каллас заявила, что не будет молчать и продолжит решительную поддержку Украины.

Государственная полиция Латвии призвала граждан страны оценивать необходимость и риски безопасности во время поездок в страны, которые тесно сотрудничают с Россией и могут быть недружественными к Латвии и ее гражданам.