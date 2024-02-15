Пашинян опасается "широкомасштабной войны" со стороны Азербайджана

Армянский премьер-министр Никол Пашинян 15 февраля выразил опасения, что последние события и заявления азербайджанской стороны могут свидетельствовать о ее подготовке к военной эскалации.

Слова Пашиняна на заседании правительства Армении цитирует портал News.am, сообщает "Европейская правда".

По словам армянского премьера, согласно анализу Еревана, для последних действий Азербайджана может быть одна причина, и "это может быть, например, начало военной эскалации на каком-то участке границы с перспективой перехода к широкомасштабной войне против Армении".

"Политика кабмина Армении – предотвращение подобного развития событий путем вовлечения в активные переговоры, при этом надо крепко стоять на позициях защиты всех легитимных интересов Армении. Эти легитимные интересы – защита суверенитета и территориальной целостности Армении", – добавил Пашинян.

Напомним, во вторник Минобороны Армении сообщило, что четверо армянских военнослужащих погибли в результате обстрела из стрелкового оружия со стороны азербайджанских вооруженных сил.

Перед этим Государственная пограничная служба Азербайджана заявила, что один солдат был ранен в результате огня со стороны Армении на том же участке границы.

Это стало самым серьезным пограничным конфликтом между двумя странами со времени военной операции Азербайджана по возвращению Нагорного Карабаха в сентябре 2023 года. Пашинян возложил ответственность за инцидент на Баку.

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