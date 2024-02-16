Лукашенко заявил о "задержании диверсантов" на границе с Украиной

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на границе с Украиной "задержали диверсантов".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает издание Zerkalo.

"Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С помощью дронов, по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для осуществления диверсий прежде всего на территории России и Беларуси", – рассказал Лукашенко.

По его словам, "задержали всех диверсантов", и среди них "были белорусы". Он заявил, что это происходит "практически два-три раза в неделю".

"Мы можем успокоиться? Не можем. И нам – и мне, и власти – очень важны поддержка и монолит всех нас и нашего народа. Мы руководители, от нас все зависит. Будем мы едины и монолитны, будет и народ единым и монолитным", – добавил Лукашенко.

Белорусский диктатор также отметил, что ему показали некую "цитату переговоров" неназванных людей с "отдельными лицами на Западе", где якобы речь шла о том, что "Польша имеет право на западные земли Беларуси, а в случае поражения РФ Беларусь будет прирастать за счет западных земель России".

"Читай, нам прирежут что-то из Смоленской, Брянской, возможно, Псковской областей. А западную Беларусь мы должны (до Минска, как вы знаете, граница была) отдать Польше. Это новая демократическая власть ведет переговоры на Западе", – рассказал Лукашенко, заверив, что не претендует "ни на Вильно (прежнее название Вильнюса. – Ред.), ни на Белосточчину, ни на российские, ни на украинские земли".

Этому заявлению Лукашенко предшествовало объявление Минском 15 февраля режима контртеррористической операции в Лельчицком районе на границе с Украиной.

Ранее в Беларуси заявили о задержании сотрудниками КГБ офицера запаса, который, как утверждают, якобы работал на спецслужбы Украины.

Белорусский КГБ 23 января провел массовые рейды против бывших политзаключенных и родственников нынешних политических пленников. На следующий день рейды продолжались.

В постановлениях силовиков фигурировали статьи о финансировании экстремистских формирований и участие в них.

Белорусские правозащитники сообщили о десятках задержанных.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила недавнюю волну рейдов и арестов в Беларуси.

В США заявили о намерении усиливать санкции, а также принимать другие меры против режима Александра Лукашенко в Беларуси.