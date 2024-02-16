Туск хоче розібратися на рівні ЄС щодо "нерівної конкуренції" з агропродукцією України

Глава уряду Польщі Дональд Туск заявив про те, що має намір на рівні Європейського Союзу вирішити питання "нерівної конкуренції" з агропродукцією, яка надходить з України.

Про це він сказав після зустрічі з прем'єром Фінляндії Петтері Орпо, його заяву наводить канцелярія прем’єр-міністра Польщі, повідомляє "Європейська правда".

"Ми повинні будемо ухвалити рішення в Польщі, щоб захистити польське сільське господарство перед обличчям нерівної конкуренції з агропродукцією, що надходить з-за східного кордону, переважно з України. Я буду втручатися на європейському рівні", – зазначив Туск.

За його словами, він поінформував прем'єр-міністра Фінляндії про ситуацію в польському сільському господарстві та на польсько-українському кордоні.

Напередодні глава уряду Денис Шмигаль у телефонній розмові з главою уряду Польщі Дональдом Туском обговорив ситуацію на кордоні, де польські фермери влаштували блокаду українських вантажівок.

Міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслав Секерський заявив, що переговори з Україною щодо умов експорту деякої агропродукції перебувають на завершальній стадії.

Станом на п'ятницю, 16 лютого, польські фермери блокують шість пунктів пропуску на кордоні з Україною. У чергах застрягли понад три тисячі вантажівок.

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