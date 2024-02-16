Байден предостерег Нетаньяху от наступления в Газе без плана защиты гражданских

Президент Джо Байден еще раз призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от наступления на город Рафах на юге Газы без плана защиты гражданского населения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал главе правительства Израиля в телефонном разговоре.

В опубликованном заявлении Белого дома говорится, что американский лидер подтвердил свое мнение о том, что военная операция не должна проводиться без надежного и реализованного плана обеспечения безопасности и поддержки гражданского населения в Рафахе.

Отмечается, что Байден и Нетаньяху обсудили ситуацию в Газе и необходимость обеспечения доступа гуманитарной помощи к палестинскому гражданскому населению.

"Президент подтвердил свою готовность неутомимо работать для скорейшего освобождения всех заложников, признавая их ужасное положение после 132 дней в плену ХАМАС", – говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего визита в Израиль призвала правительство страны согласиться на прекращение огня в Газе ввиду ухудшения гуманитарной ситуации.

Накануне премьеры Испании Педро Санчес и Ирландии Лео Варадкар обратились к Еврокомиссии с просьбой срочно проверить, соблюдает ли Израиль свои обязательства по правам человека в Газе.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель выразил обеспокоенность планами Израиля наступать на город Рафах, что на юге сектора Газы, из-за возможных последствий для гражданских.