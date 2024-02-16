У Орбана уверяют, что он узнал о "педофильском скандале" из СМИ

Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Виктор Орбан не знал заранее о скандале из-за помилования мужчины, который скрывал развращение детей в детдоме.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Telex, Гуйяш сказал на пресс-конференции 16 февраля.

Руководитель аппарата Орбана отметил, что венгерское правительство уделяет большое внимание защите детей, и так же много в этом направлении сделала президент Каталин Новак, которая подала в отставку на фоне скандала.

Также, по его словам, после отставки Новак и бывшего министра юстиции Юдит Варги, которая также одобряла решение о помиловании, в венгерском правительстве считают "скандальную часть дела" решенной.

Гуйяш одновременно отказался раскрывать позицию правительства относительно помилования, хотя и не отрицал, что министр юстиции действует именно от его имени.

Напомним, Каталин Новак объявила о намерении уйти с поста президента Венгрии после того, как ее решение о помиловании мужа, осужденного как соучастника за сокрытие дела о сексуальном насилии в детском доме вызвало огромный общественный резонанс.

Скандал, который разгорелся недавно, связан с решением Каталин Новак помиловать около двух десятков человек в апреле 2023 года, накануне визита Папы Римского.

Среди них оказался заместитель директора детского дома, который помогал бывшему директору скрывать преступления. Директор был приговорен к 8 годам заключения за сексуальное насилие над несколькими несовершеннолетними мальчиками в 2004-2016 годах.

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