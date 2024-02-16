Сербські ЗМІ похизувались привітанням України з національним днем Сербії

Українське керівництво, включно з президентом Володимиром Зеленським, нібито привітало сербських візаві з національним святом – Днем державності Сербії, який відзначався 15 лютого.

Про це повідомила низка сербських ЗМІ, зокрема B92, повідомляє "Європейська правда".

У вітальному повідомленні президенту Сербії Александару Вучичу Володимир Зеленський нібито писав про важливість взаємної підтримки суверенітету й територіальної цілісності обох країн, а також включення Белграда у впровадження української "формули миру".

Крім того, Зеленський в тому ж листі заявив про готовність співпраці Києва й Белграда у сфері європейської інтеграції.

Як стверджує B92, аналогічні привітання своїм сербським візаві надіслали прем’єр-міністр Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Жоден із українських високопосадовців не повідомляв про це публічно.

На відносинах Києва та Белграда позначилось повномасштабне російське вторгнення в Україну, позаяк Сербія як країна-кандидат на вступ до Європейського Союзу відмовилась долучатись до санкцій ЄС проти Росії та продовжує розвивати з нею відносини.

За цей час між президентами України та Сербії відбулись лише дві побіжні зустрічі.

До того ж, сербська влада неодноразово закидала Києву підтримку тимчасово визнаного Косова.