Сербские СМИ похвастались поздравлением Украины с национальным днем Сербии

Украинское руководство, включая президента Владимира Зеленского, якобы поздравило сербских визави с национальным праздником – Днем государственности Сербии, который отмечался 15 февраля.

Об этом сообщил ряд сербских СМИ, в частности B92, сообщает "Европейская правда".

В поздравительном сообщении президенту Сербии Александару Вучичу Владимир Зеленский якобы писал о важности взаимной поддержки суверенитета и территориальной целостности обеих стран, а также включения Белграда во внедрение украинской "формулы мира".

Кроме того, Зеленский в том же письме заявил о готовности сотрудничества Киева и Белграда в сфере европейской интеграции.

Как утверждает B92, аналогичные поздравления своим сербским визави прислали премьер-министр Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Ни один из украинских чиновников не сообщал об этом публично.

На отношениях Киева и Белграда сказалось полномасштабное российское вторжение в Украину, поскольку Сербия как страна-кандидат на вступление в Европейский Союз отказалась присоединяться к санкциям ЕС против России и продолжает развивать с ней отношения.

За это время между президентами Украины и Сербии состоялись лишь две беглые встречи.

К тому же, сербская власть неоднократно вменяла Киеву поддержку временно признанного Косово.