Прем'єр Молдови: Загрози нападу з боку РФ немає, нас захищає Україна

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан вважає малоймовірним військовий напад РФ на його країну.

Його слова наводить PRO TV Chisinau, повідомляє "Європейська правда".

"Росія сьогодні не може атакувати нас військовим шляхом, і це завдяки Україні", – сказав прем’єр Молдови.

Водночас Речан переконаний, що Молдова стикається з іншими проблемами, пов'язаними з гібридною війною з боку Росії.

За його словами, РФ веде таку війну за допомогою дезінформації, кібератаки, але "також і через фінансування злочинних угруповань, таких як "Шор", які намагаються підкупити виборців, щоб створити дестабілізацію".

Майже тиждень тому у Молдові знайшли збитого "Шахеда", він упав з нерозірваною бойовою частиною.

Прем'єр Молдови Дорін Речан після цього інциденту сказав, що радари, які зараз має на озброєнні Молдова, не можуть виявити безпілотники типу "Шахед", і країні потрібно у майбутньому придбати систему, здатну виявляти усі види загроз з повітря.

Згодом у Молдові виявили нові уламки "Шахеда" приблизно у тому ж місці, що й знайдені раніше.