Премьер Молдовы: Угрозы нападения со стороны РФ нет, нас защищает Украина

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан считает маловероятным военное нападение РФ на его страну.

Его слова приводит PRO TV Chisinau, сообщает "Европейская правда".

"Россия сегодня не может атаковать нас военным путем, и это благодаря Украине", – сказал премьер Молдовы.

В то же время Речан убежден, что Молдова сталкивается с другими проблемами, связанными с гибридной войной со стороны России.

По его словам, РФ ведет такую войну с помощью дезинформации, кибератаки, но "также и через финансирование преступных группировок, таких как "Шор", которые пытаются подкупить избирателей, чтобы создать дестабилизацию".

Почти неделю назад в Молдове нашли сбитый "Шахед", он упал с неразорвавшейся боевой частью.

Премьер Молдовы Дорин Речан после этого инцидента сказал, что радары, которые сейчас имеет на вооружении Молдова, не могут обнаружить беспилотники типа "Шахед", и стране нужно в будущем приобрести систему, способную обнаруживать все виды угроз с воздуха.

Впоследствии в Молдове обнаружили новые обломки "Шахеда" примерно в том же месте, что и найденные ранее.