До МЗС Чехії викликали посла РФ через смерть Навального

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський слідом за іншими країнами вирішив сьогодні викликати посла Росії в Чехії Александра Змєєвського через смерть російського опозиціонера Алексєя Навального в сибірській в'язниці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляють Ceske Noviny.

Заступник міністра Едуард Гулічус поговорив з послом в офісі відомства.

"Я можу підтвердити, що міністр Ліпавський вирішив викликати російського посла у зв'язку зі смертю Алексєя Навального. Чехія зажадала пояснення обставин смерті і пояснення невидачі тіла родині загиблого", – заявив прессекретар міністерства Даніель Дрейк.

Востаннє Ліпавський викликав російського посла до себе в жовтні минулого року через напад на мирних жителів в українському селі Гроза, в якому загинуло майже 60 осіб.

Швеція, Фінляндія, Іспанія, Німеччина, Норвегія, Польща та інші країни раніше також викликали російських послів через повідомлення про смерть російського опозиціонера. Минулого тижня це також зробила Велика Британія.

Раніше головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив про плани перейменувати санкційний режим за порушення прав людини на честь Навального. Євросоюз також обіцяє накласти санкції проти причетних.