В МИД Чехии вызвали посла РФ из-за смерти Навального

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вслед за другими странами решил сегодня вызвать посла России в Чехии Александра Змеевского из-за смерти российского оппозиционера Алексея Навального в сибирской тюрьме.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщают Ceske Noviny.

Заместитель министра Эдуард Гуличус поговорил с послом в офисе ведомства.

"Я могу подтвердить, что министр Липавский решил вызвать российского посла в связи со смертью Алексея Навального. Чехия потребовала объяснения обстоятельств смерти и объяснения невыдачи тела семье погибшего", – заявил пресс-секретарь министерства Даниэль Дрейк.

Последний раз Липавский вызывал российского посла к себе в октябре прошлого года из-за атаки против мирных жителей в украинском селе Гроза, в котором погибло почти 60 человек.

Швеция, Финляндия, Испания, Германия, Норвегия, Польша и другие страны ранее также вызвали российских послов из-за сообщения о смерти российского оппозиционера. На прошлой неделе это также сделала Великобритания.

Ранее главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил о планах переименовать санкционный режим за нарушение прав человека в честь Навального. Евросоюз также обещает наложить санкции против причастных.