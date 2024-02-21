Румунія викликала посла РФ через смерть Навального

Міністерство закордонних справ Румунії 21 лютого викликало посла Росії Валерія Кузьміна у зв'язку зі смертю у в'язниці російського опозиційного політика Алексєя Навального.

Про це, як пише "Європейська правда", сповістило румунське МЗС.

Під час зустрічі представник зовнішньополітичного відомства Румунії поклав на Росію повну відповідальність за смерть Навального й наголосив на "необхідності прозорого, незалежного, всебічного розслідування обставин смерті".

Також послу РФ нагадали про моральний обов'язок російської влади негайно передати тіло Навального його родині.

"Виклик російського посла відображає послідовну позицію Румунії щодо засудження масових і систематичних порушень прав людини та основоположних свобод у Росії, а також її вимоги до Росії дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань у цій сфері", – додало румунське МЗС.

Протягом тижня Швеція, Фінляндія, Іспанія, Німеччина, Норвегія, Польща та інші країни ЄС також викликали російських послів через повідомлення про смерть російського опозиціонера.

Раніше Євросоюз пообіцяв накласти санкції проти причетних до смерті Навального. А Велика Британія вже ввела санкції проти співробітників колонії "Полярний вовк", де опозиціонер помер.