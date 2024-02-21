Румыния вызвала посла РФ из-за смерти Навального

Министерство иностранных дел Румынии 21 февраля вызвало посла России Валерия Кузьмина в связи со смертью в тюрьме российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил румынский МИД.

Во время встречи представитель внешнеполитического ведомства Румынии возложил на Россию полную ответственность за смерть Навального и отметил "необходимость прозрачного, независимого, всестороннего расследования обстоятельств смерти".

Также послу РФ напомнили о моральном долге российских властей немедленно передать тело Навального его семье.

"Вызов российского посла отражает последовательную позицию Румынии по осуждению массовых и систематических нарушений прав человека и основных свобод в России, а также ее требования к России соблюдать свои международные обязательства в этой сфере", – добавил румынский МИД.

В течение недели Швеция, Финляндия, Испания, Германия, Норвегия, Польша и другие страны ЕС также вызвали российских послов из-за сообщения о смерти российского оппозиционера.

Ранее Евросоюз пообещал наложить санкции против причастных к смерти Навального. А Великобритания уже ввела санкции против сотрудников колонии "Полярный волк", где оппозиционер умер.