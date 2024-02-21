Чехія хоче отримати в Німеччини 15 Leopard 2A4 за допомогу Україні

Чехія веде з Німеччиною переговори про отримання ще 15 танків Leopard 2A4 як компенсацію за військову допомогу Україні.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на ČTK, заявила 21 лютого міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.

Протягом 2022-2023 років Німеччина передала Чехії 14 танків Leopard 2A4 в обмін на її підтримку України. Також до кінця 2024-го чеська сторона має отримати один ремонтно-евакуаційний автомобіль Büffel 3 на шасі Leopard 2A4.

"Одночасно з цією передачею надійшла пропозиція від німців, які запитали, чи не зацікавлять нас ще 15 танків, за які ми могли б щось заплатити", – сказала Чернохова.

Вона додала, що в разі укладання такої домовленості Чехія матиме 42 танки Leopard 2A4 і три ремонтно-евакуаційні машини. "Ми могли б вийти на числа, які армія вже вважає необхідними для танкових батальйонів і для створення важкої бригади", – зазначила міністерка.

Чеська армія зараз використовує модернізовані танки Т-72М4СЗ і планує залишити модернізовані танки Т72 на озброєнні до тих пір, поки не знайде їм заміну. Натомість немодернізовані танки, каже голова чеського Міноборони, можуть бути передані Україні.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Чехія відправила зі своїх складів Києву 62 танки, 131 бойову машину піхоти, шість гелікоптерів і 16 систем протиповітряної оборони. За це вона отримала близько 750 мільйонів євро компенсації.

Як повідомлялось, чеське державне збройове підприємство VOP CZ досі не розпочало ремонт танків Т-64 для української армії, про який домовились минулого року, оскільки українська сторона досі не поставила жодного танка.